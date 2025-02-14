В МИД Японии поменяли риторику о России

Глава внешнеполитического ведомства Японии Такэси Ивая добавил слова о необходимости взаимопонимания с Москвой в стандартную фразу о непростых отношениях двух стран, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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