18 чистюль, для которых избавиться от грязи — дело личного принципа

Одна из первых вещей, на которые мы обращаем внимание в гостях — чисто ли у хозяев дома. Люди из этой подборки не поленились навести порядок в таких углах и отчистить такие закоптелые и потерявшие вид от времени вещи, за которые другие и браться бы не захотели.