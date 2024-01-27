18 чистюль, для которых избавиться от грязи — дело личного принципа

Одна из первых вещей, на которые мы обращаем внимание в гостях — чисто ли у хозяев дома. Люди из этой подборки не поленились навести порядок в таких углах и отчистить такие закоптелые и потерявшие вид от времени вещи, за которые другие и браться бы не захотели.
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