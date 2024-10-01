США заключили контракт на $2,1 млрд на производство ядерных баллистических ракет

US navy Министерство обороны США заключило контракт с оружейной корпорацией Lockheed Martin на производство носимых подлодками межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками.
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