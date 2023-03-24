Аргументы недели

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  • саша дмитренко
    да уж,,димон  людей  в  тюрьмы и лагеря  не бросает,,,Медведев на засед...
  • Nikolia Vovchenko
    Автор,а кого бы мог"патриот"-димон "вспомнить"..Только того,кто сделал очень много для страны и тот"кто в пожеланиях ...Медведев на засед...
  • Кира Дун
    А я думаю что он курит что то ! А вы ? Не думаете?Дмитрий Медведев ...

Дмитрий Медведев не исключил, что «чтобы истребить эту заразу», придётся идти до Львова

Дмитрий Медведев не исключил, что «чтобы истребить эту заразу», придётся идти до Львова

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что для завершения украинского конфликта российским военным придется идти до Киева или до Львова.

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