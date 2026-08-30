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7дней.ru

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«Мне уже 100 лет, вы чего вообще?»: Седокова дала бой хейтерам из-за своих морщин

«Мне уже 100 лет, вы чего вообще?»: Седокова дала бой хейтерам из-за своих морщин

Певица снова оказалась в центре скандала. Анна Седокова Социальные сетиВ последнее воскресенье уходящего лета 43-летняя певица Анна Седокова устроила разнос в своем личном блоге, ответив сразу на несколько волн критики.

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