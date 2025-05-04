Майские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют.Такое мнение РИА Новости Крым высказал ведущий научный сотрудник лаборатории "Региональные климатические системы" Института перспективных исследований СевГУ Владислав Евстигнеев.
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