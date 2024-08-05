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Пьяный северодвинец утонул в озере во время купания

Пьяный северодвинец утонул в озере во время купания

В городе корабелов проходит расследование гибели местного жителя во время купания в озере.Четвёртого августа днём 56-летний житель Северодвинска утонул в озере Белое, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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