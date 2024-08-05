Пьяный северодвинец утонул в озере во время купания

В городе корабелов проходит расследование гибели местного жителя во время купания в озере.Четвёртого августа днём 56-летний житель Северодвинска утонул в озере Белое, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии