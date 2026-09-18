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За ночь над Россией сбили 629 БПЛА, больше половины прорывались к Москве

За ночь над Россией сбили 629 БПЛА, больше половины прорывались к Москве

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 629 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ утром 18 сентября сообщило в своём телеграм-канале .

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