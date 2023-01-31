ДНИ

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Денег не хватает: На что спустила миллионы влипшая в долги богачка Бузова

Денег не хватает: На что спустила миллионы влипшая в долги богачка Бузова

Ольга Бузова в беде? На днях в прессе появилась новость о том, что поющая телеведущая влипла в долги! Звезда, по некоторым данным, перестала платить коммунальные платежи за квартиру в Петербурге, а задолженность уже переваливает за 43 тысячи рублей.

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