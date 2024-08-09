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Постпред Ульянов: Запад не волнует создание Киевом угрозы ядерной безопасности

Постпред Ульянов: Запад не волнует создание Киевом угрозы ядерной безопасности

Западу важнее политика, чем угроза ядерной безопасности, возникающая в следствие атаки ВСУ на Курскую область, считает представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

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