Постпред Ульянов: Запад не волнует создание Киевом угрозы ядерной безопасности

Западу важнее политика, чем угроза ядерной безопасности, возникающая в следствие атаки ВСУ на Курскую область, считает представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.
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