Два майора: Херсонское направление. "Мурашки по телу, мы задыхались от счастья»:

Херсонское направление"Мурашки по телу, мы задыхались от счастья»:Было какое-то ощущение невероятного и переполняющего счастья "Бойцы Крымского полка поздравили всех Крымчан с праздником!16 марта 2014 года жители Крыма и Севастополя на Общекрымском референдуме сделали выбор: быть с Россией навсегда.
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