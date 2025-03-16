Два майора: Херсонское направление. "Мурашки по телу, мы задыхались от счастья»:

Херсонское направление"Мурашки по телу, мы задыхались от счастья»:Было какое-то ощущение невероятного и переполняющего счастья "Бойцы Крымского полка поздравили всех Крымчан с праздником!16 марта 2014 года жители Крыма и Севастополя на Общекрымском референдуме сделали выбор: быть с Россией навсегда.