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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лилль» купил Онала у НЕК за 12,5+2 млн евро. У вингера 7+7 в прошлом сезоне чемпионата Нидерландов

Башар Онал стал игроком « Лилля ».  Французский клуб объявил о переходе 22-летнего вингера из НЕК .

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