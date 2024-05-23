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Польша ответила на просьбы Зеленского сбивать ракеты над Украиной

Польша ответила на просьбы Зеленского сбивать ракеты над Украиной

Официальный представитель МИД Польши Павел Вронский прокомментировал просьбы сбивать российские ракеты над территорией Украины.

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