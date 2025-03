“Раньше она продавалась всего по 70 копий в месяц”: автор The House in Fata Morgana потря...

“Раньше она продавалась всего по 70 копий в месяц”: автор The House in Fata Morgana потрясен успехом игры спустя годыКейка Ханада, создатель игры The House in Fata Morgana глава студии NOVECT, в восторге от того, что его проект продал 10 000 копий всего за одну неделю в рамках недавней распродажи в Steam.