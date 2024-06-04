Ролан Гаррос. 1/4 финала. Синнер сыграет с Димитровым. Алькарас – с Циципасом

Карлос Алькарас поборется со Стефаносом Циципасом. Сетка здесь. «Ролан Гаррос» Париж, Франция 26 мая – 9 июня 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Основная сетка Четвертьфинал Григор Димитров (Болгария) Янник Синнер (Италия) Дата проведения 4 июня, 15.
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