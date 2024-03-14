Жаромских предложил «отпустить» цены на бензин в Надыме для открытия новых АЗС

Компания «Газпромнефть» ещё раздумывает над вопросом открытия заправки в Надыме. Автозаправочный бизнес не выглядит привлекательно для инвесторов, так как в Надымском районе установлена предельная торговая надбавка – она не даёт повышать цены на бензин выше установленного уровня.