МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин поучаствуют в открытии ядерного проекта

Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сообщила, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в среду, 19 мая, в режиме видеоконференции примут участие в церемонии начала строительства нового ядерного проекта.
Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сообщила, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в среду, 19 мая, в режиме видеоконференции примут участие в церемонии начала строительства нового ядерного проекта.
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