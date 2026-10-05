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Царьград

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Федерация футбола Нигерии объявила состав на матч с Россией 6 октября

Федерация футбола Нигерии объявила состав на матч с Россией 6 октября

Адемола Оладжире, и.о. замгенсека Федерации футбола Нигерии, рассказал о подготовке команды к матчу с Россией 6 октября в Нижнем Новгороде.

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