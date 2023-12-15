Неплохо проводят время в Европе: где сейчас сыновья мэра Киева Виталия Кличко

Виталий Кличко. Фото championat.comМэр Киева оказался в эпицентре скандала. В личном блоге репортера Андрея Руденко появились фото сыновей мэра Киева Виталия Кличко, которые вызвали негодование даже украинского сообщества.
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