Глава ЦИК Украины опасается перерастания выборов в конфликт

Будущие выборы на Украине являются «очень небезопасной историей», любые нарушения или нововведения могут привести к серьезному внутреннему конфликту с учетом большого количества оружия на руках у населения.
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