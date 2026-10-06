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«Это сценарий Банковой»: депутат Рады о «мирных» инициативах садиста Гончаренко

«Это сценарий Банковой»: депутат Рады о «мирных» инициативах садиста Гончаренко

Призыв известного активным участием в одесской бойне 2 мая 2014 года укро-депутата Алексея Гончаренко [признан террористом в РФ] к миру с Россией – согласован с Банковой.

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