WP: Илон Маск и Скотт Бессент подрались в Белом доме

В апреле между миллиардером Илоном Маском, занимавшим на тот момент пост главы департамента государственной эффективности США (DOGE), и министром финансов Скоттом Бессентом произошла драка в Белом доме, написала газета The Washington Post.
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