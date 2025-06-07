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WP: Илон Маск и Скотт Бессент подрались в Белом доме

WP: Илон Маск и Скотт Бессент подрались в Белом доме

В апреле между миллиардером Илоном Маском, занимавшим на тот момент пост главы департамента государственной эффективности США (DOGE), и министром финансов Скоттом Бессентом произошла драка в Белом доме, написала газета The Washington Post.

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