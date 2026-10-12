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Аня Чиповская, Мария Миногарова и Михаил Барышников посетили свадьбу Павла Табакова и Ксении Ермоленко

Аня Чиповская, Мария Миногарова и Михаил Барышников посетили свадьбу Павла Табакова и Ксении Ермоленко

На днях 31-летний Павел Табаков женился на своей 37-летней возлюбленной Ксении Ермоленко. Друзья молодожёнов поделились в соцсетях новыми фотографиями с торжества.

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