В Санкт-Петербурге мигранты напали на девушек из-за нестандартной внешности

....так не просто же так Ким Чен Ын приезжал на недельку в Россию.....есть вариант замещать среднеазиатских баранопасов северокорейцами........

ЗЖ

Зоя Жук

Конечно беспредел мигрантов и само их количество надо минимизировать. Но! Глядя на этих девушек так и хочется подзатыльник им отвесить вместо их бабушек. Если у нас никто не занимается ограничением безграничной глупости молодежи и ЛГБТ пропаганды, то может хоть мигранты свою лепту вносят?