Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Meerflieger
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В Санкт-Петербурге мигранты напали на девушек из-за нестандартной внешности

В Санкт-Петербурге мигранты напали на девушек из-за нестандартной внешности

Давно не писал про мигрантов — а по этой теме все стабильно. Это отдельный фронт, и те общественники, которые занимаются вплотную проблемой, советуют без средств защиты из дома не выходить.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
....так не просто же так Ким Чен Ын приезжал на недельку в Россию.....есть вариант замещать среднеазиатских баранопасов северокорейцами........
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3 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Конечно беспредел мигрантов и само их количество надо минимизировать. Но! Глядя на этих девушек так и хочется подзатыльник им отвесить вместо их бабушек. Если у нас никто не занимается ограничением безграничной глупости молодежи и ЛГБТ пропаганды, то может хоть мигранты свою лепту вносят?
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2 час.
Татьяна
Спасибо за информацию, я считала, что Собянин не участвовал в мигрантском шабаше. А он тоже...
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1 час.

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