Украина опровергла слухи о намерениях создать ядерное оружие

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что страна придерживается положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не планирует создавать ядерное оружие.
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