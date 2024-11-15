В Ялте «изобретательный» мужчина перерисовал дорожную разметку

Находчивый житель Ялты неоднократно менял дорожную разметку в районе одного из домов улицы Кривошты. Вооружившись баллончиком краски, хитрец перекрасил двойную сплошную, но его оперативно нашли сотрудники полиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии