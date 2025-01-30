Мединского спросили о деталях наработок по процессу переговоров по Украине

Он решил их не раскрывать Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский не стал опровергать слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что он продолжает курировать наработки по переговорам с Киевом, но детали раскрывать не стал.