К 80-летию Победы ветераны в Рязанской области получат денежные выплаты

Финансовая поддержка будет перечислена вместе с пенсией уже в апреле — до наступления памятной даты.В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны, проживающие в Рязанской области, получат единовременные выплаты.
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