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Рязанские новости

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Рязанская область определила правила размещения и питания пострадавших от терактов

Рязанская область определила правила размещения и питания пострадавших от терактов

В Рязанской области установили правила организации размещения и питания граждан, которые были эвакуированы или пострадали при террористическом акте, а также при пресечении терактов правомерными действиями.

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