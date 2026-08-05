Рязанская область определила правила размещения и питания пострадавших от терактов

В Рязанской области установили правила организации размещения и питания граждан, которые были эвакуированы или пострадали при террористическом акте, а также при пресечении терактов правомерными действиями.
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