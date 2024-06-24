Baza: боевики одновременно кинули зажигательные устройства в храмы в Дербенте

Примерно в 18 часов вечера 23 июня боевики одновременно бросили зажигательные устройства в синагогу и церковь в Дербенте, после этого они сразу же открыли огонь по сотрудникам полиции, охраняющим здания, начался пожар.
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