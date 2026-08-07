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Пилот «Ф-2» Камара о слухах вокруг «Ф-1»: «Приятно, но не хочется слишком в это погружаться»

Гонщик «Инвикты» и один из лидеров «Формулы-2» Рафаэл Камара высказался о том, что пресса связывает его с выступлениями в «Формуле-1» в 2027 году.

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