В Москве откроется центр кибернетической медицины. Это проект ФМБА и исследовательского центра «Моторика»

ФМБА России и исследовательский центр «Моторика» создадут центр кибернетической медицины и нейропротезирования в Москве В Москве откроется новый центр кибернетической медицины и нейропротезирования: в рамках этогоцентра будут внедряться передовые инвазивные и неинвазивные системы нейромодуляции и системы цифровой диагностики состояния пациентов.
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