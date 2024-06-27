В Москве откроется центр кибернетической медицины. Это проект ФМБА и исследовательского центра «Моторика»

ФМБА России и исследовательский центр «Моторика» создадут центр кибернетической медицины и нейропротезирования в Москве В Москве откроется новый центр кибернетической медицины и нейропротезирования: в рамках этогоцентра будут внедряться передовые инвазивные и неинвазивные системы нейромодуляции и системы цифровой диагностики состояния пациентов.