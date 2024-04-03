Александр Медведев считает футболиста «Зенита» Педро главным талантом не только в РПЛ

Бразилец отметился дублем в матче со «Спартаком» Бразильский нападающий петербургского клуба «Зенит» Педро является главным молодым талантом в Российской премьер-лиге (РПЛ) и не только, сообщил журналистам председатель правления футбольного клуба Александр Медведев.