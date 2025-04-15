Мировой скандал и позор: русскую армию обвинили в трусости

Юрий Золотарев Стыдобища-то-о-о-о!!! Как СМЕЮТ русские кого-то там "побеждать"??? "Мы так не договаривались!"

Юрий Золотарев Жрите, ссобаки гей-ропские и бандероЖОПские!! И - то ли еще будет?!! Разозлили россиянина? - пеняйте на себя!