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Мировой скандал и позор: русскую армию обвинили в трусости

Мировой скандал и позор: русскую армию обвинили в трусости

Кирилл Стрельников Когда гопник от души получает по физиономии, первый аргумент обычно бывает "это нечестно!".

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Стыдобища-то-о-о-о!!! Как СМЕЮТ русские кого-то там &quot;побеждать&quot;??? &quot;Мы так не договаривались!&quot;
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11 час.
Юрий Золотарев
Жрите, ссобаки гей-ропские и бандероЖОПские!! И - то ли еще будет?!! Разозлили россиянина? - пеняйте на себя!
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11 час.
Флюра
Сложно даже комментировать идиотов. Хочется написать много нелицеприятных эпитетов в адрес этих  ДБ, но не буду.
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10 час.
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