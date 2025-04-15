Кирилл Стрельников Когда гопник от души получает по физиономии, первый аргумент обычно бывает "это нечестно!".
Мировой скандал и позор: русскую армию обвинили в трусости
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Стыдобища-то-о-о-о!!! Как СМЕЮТ русские кого-то там "побеждать"??? "Мы так не договаривались!"
Ответить
11 час.
Юрий Золотарев
Жрите, ссобаки гей-ропские и бандероЖОПские!! И - то ли еще будет?!! Разозлили россиянина? - пеняйте на себя!
Ответить
11 час.
Флюра
Сложно даже комментировать идиотов. Хочется написать много нелицеприятных эпитетов в адрес этих ДБ, но не буду.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии