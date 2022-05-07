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Руководитель и сотрудники УМВД России по г.о. Подольск приняли участие в Митинге памяти на братских могилах

Начальник УМВД России по г.о. Подольск полковник полиции Артур Озеров совместно с сотрудниками Управления и членами Общественного совета при УМВД приняли участие в Митинге памяти на братских могилах, проходившем на городском кладбище Красная горка.

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