Руководитель и сотрудники УМВД России по г.о. Подольск приняли участие в Митинге памяти на братских могилах

Начальник УМВД России по г.о. Подольск полковник полиции Артур Озеров совместно с сотрудниками Управления и членами Общественного совета при УМВД приняли участие в Митинге памяти на братских могилах, проходившем на городском кладбище Красная горка.
Начальник УМВД России по г.о. Подольск полковник полиции Артур Озеров совместно с сотрудниками Управления и членами Общественного совета при УМВД приняли участие в Митинге памяти на братских могилах, проходившем на городском кладбище Красная горка.
Свежие комментарии