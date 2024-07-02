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Военное обозрение

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Нацгвардия Украины получила первую партию новых ББМ «собственного» производства

Нацгвардия Украины получила первую партию новых ББМ «собственного» производства

На самом деле, эти машины, разработанные в 2017 году, являются переделанными под боевое применение гражданскими автомобилями на базе американского грузового пикапа Ford F550.

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