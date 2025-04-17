Украина участвует во встрече по морскому компоненту гарантий безопасности в Турции -- МИД

Киев, 17 апреля /Синьхуа/ -- Представители Украины принимают участие в проходящей в Анкаре /Турция/ встрече по предоставлению официальному Киеву долгосрочных гарантий безопасности в Черном море после окончания вооруженного конфликта с РФ.
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