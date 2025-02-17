Оппозиция Кипра заявила, что выступает против вступления страны в НАТО

REUTERS/Ints Kalnins В Прогрессивной партии трудового народа Кипра сообщили "Известиям", что выступают против обсуждения возможного членства острова в НАТО, а еще любого участия организации в урегулировании территориального вопроса в стране.
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