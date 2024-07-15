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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ислам Махачев посетил финал Евро-2024

Ислам Махачев посетил финал Евро-2024

Махачев был на трибунах Олимпийского стадиона в Берлине, где вчера сборные Испании и Англии играли решающий матч чемпионата Европы.

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