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"Вегас Голден Найтс" выставил на драфт отказов русского игрока Григория Денисенко

"Вегас Голден Найтс" выставил на драфт отказов русского игрока Григория Денисенко

"Вегас Голден Найтс" выставил на драфт отказов русского нападающего Григория Денисенко. Игроку 24 года, он провел шесть матчей за "Вегас" в прошлом сезоне и набрал 56 очков в АХЛ.

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