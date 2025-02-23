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Царьград

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Налог на бани, теплицы, сараи и туалеты: кто и сколько будет платить

Налог на бани, теплицы, сараи и туалеты: кто и сколько будет платить

Рассказываем, кого коснутся нововведения.В этом году в России вводится налог на бани и теплицы. Кто должен платить, как будет рассчитываться сумма и на какие именно постройки распространяется новый налог? Об этом пишет 360.

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