💸 В Севастополе мужчина вскрыл магазин на рынке и похитил почти 28 тысяч рублей выручки В полицию обратился предприниматель и заявил о краже выручки размером в почти 28 тысяч с его торговой точки.
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💸 В Севастополе мужчина вскрыл магазин на рынке и похитил почти 28 тысяч рублей выручки В полицию обратился предприниматель и заявил о краже выручки размером в почти 28 тысяч с его торговой точки.