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Экономист Балынин: средняя зарплата россиян составит 120 тыс. рублей в 2026 году

Экономист Балынин: средняя зарплата россиян составит 120 тыс. рублей в 2026 году

Средняя зарплата в России по итогам 2026 года может составить 114–120 тыс. рублей в месяц. Такой прогноз «Газете.

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