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Панов: радует, что мировая баскетбольная семья прислушалась к решению МОК

Панов: радует, что мировая баскетбольная семья прислушалась к решению МОК

Один из самых титулованных отечественных баскетболистов Сергей Панов отреагировал на то, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) сняла ограничения с российских игроков, тренеров, судей в качестве индивидуальных лиц в баскетболе и баскетболе 3×3.

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