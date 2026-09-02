Панов: радует, что мировая баскетбольная семья прислушалась к решению МОК

Один из самых титулованных отечественных баскетболистов Сергей Панов отреагировал на то, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) сняла ограничения с российских игроков, тренеров, судей в качестве индивидуальных лиц в баскетболе и баскетболе 3×3.