Специалисты ППК ВСК по ВВО на постоянной основе оказывают помощь воинам – дальневосточникам, участвующим в специальной военной операции

С февраля по ноябрь 2023 года военные строители передали воинам мотострелковой бригады десятки рулонов полиэтиленовой пленки, коптеры с комплектом аккумуляторов, запасных частей, системами для сброса, очки, пульты и зарядное устройство.
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