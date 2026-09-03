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Конец эпохи «крюков»: ЮЛА соединила районы юго-востока Подмосковья

Конец эпохи «крюков»: ЮЛА соединила районы юго-востока Подмосковья

Южно-Лыткаринская автодорога, или ЮЛА, — крупный инфраструктурный проект Московской области, который кардинально меняет транспортную схему юга и юго-востока региона.

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