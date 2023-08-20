Доброе утро, Империя. Как сообщается, ЭКОВАС готов действовать решительно и жестко, приводя Нигер в конституционное поле – правда, пока, кроме громких заявлений и демонстрации решимости, дело не сдвинулось.
Большая африканская война. Эфиопия
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
"Великий Поход может стать незабываемым во всех смыслах событием". НАОБОРОТ ЗАБЫВАЕМЫМ: НЕ КОМУ БУДЕТ ЕГО ПОМНИТЬ!
Ответить
5 час.
Владимир Соловьев
УДАЧНО "УЕЛ" ООН И ВСЕ ЕГО ПОДШТАННИКИ!
Ответить
5 час.
Владимир Соловьев
ЖОЗЕП - ЭТО ПО ИСПАНСКИ. ПО РУССКИ БОЛЕЕ НАТУРАЛЬНО ЗВУЧИТ СО ЗВУКОМ ПОДХРЮКИВАНИЯ, ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ УСТ!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии