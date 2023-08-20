Политика как она есть

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Большая африканская война. Эфиопия

Большая африканская война. Эфиопия

Доброе утро, Империя. Как сообщается, ЭКОВАС готов действовать решительно и жестко, приводя Нигер в конституционное поле – правда, пока, кроме громких заявлений и демонстрации решимости, дело не сдвинулось.

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