Омбудсмен Романова поведала о школьниках, напавших на ветерана СВО в Уссурийске

Школьники, которые, по предварительным данным, избили участника специальной военной операции в приморском Уссурийске, находятся на профучете, однако помимо полиции фундаментальную профилактическую работу с ними никто не осуществлял.
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