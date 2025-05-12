Президент Абхазии назвал атаки дронов ВСУ на РФ государственным терроризмом

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским территориям в канун Дня Победы являются проявлением государственного терроризма, однако попытки киевского режима сорвать празднования 9 Мая для миллионов людей были обречены на провал, сообщил президент Абхазии Бадра Гунба.