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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оуэн об освистывании Трента: «Ком встает в горле. Помню, как был в слезах после матча за «Ньюкасл» против «Ливерпуля», когда мне свистели свои же фанаты. Мне трудно это понять»

Оуэн об освистывании Трента: «Ком встает в горле. Помню, как был в слезах после матча за «Ньюкасл» против «Ливерпуля», когда мне свистели свои же фанаты. Мне трудно это понять»

«Когда его освистывают собственные болельщики, ком встает в горле. Я помню, как сидел в комнате отдыха после матча за «Ньюкасл» против «Ливерпуля».

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